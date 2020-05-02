В Бричанах автомобиль врезался в дерево. Водитель – в больнице

В Бричанах автомобиль врезался в дерево. Водитель – в больнице

Жуткая авария произошла близ села Котюжаны Бричанского района. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и врезалась в дерево.

ДТП произошлао прошлой ночью. За рулём Dacia Logan находился 35-летний житель села Ларга, сообщает telegraph.md.

Мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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