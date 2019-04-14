В Ботаническом саду проводится ярмарка, приуроченная к Вербному Воскресенью

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Ярмарка, приуроченная к Вербному Воскресенью, проходит впервые сегодня на территории Национального ботанического сада имени Александру Чуботару. Мероприятие приурочено к приближающимся пасхальным праздникам, и нацелено на продвижение научного учреждения, обладающего ценным фондом декоративных растений.

Программа ярмарки составлена для разных возрастных категорий посетителей. Она включает праздничный розыгрыш призов и ряд экскурсий по Ботаническому саду. На ярмарке выступят ученики одного из столичных лицеев, после чего состоятся творческие семинары.

– На ярмарке все желающие смогут приобрести декоративные растения, травы, специи. Наша цель – создать платформу для взаимодействия академических кругов, специалистов отрасли, отечественных производителей со всеми заинтересованными в выращивании декоративного посадочного материала субъектами, – отметили источники в Ботаническом саду, пишет moldpres.md.

Национальный ботанический сад (институт) имени Александру Чуботару был основан в сентябре 1950 года под руководством академика Александра Чуботару в юго-восточной части Кишинэу, на площади 104 га. На территории Ботанического сада встречаются более 24 видов почв, грунтовых вод и богатый и разнообразный фонд растений.