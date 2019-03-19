В больнице умерла пассажирка мотоцикла, попавшего в ДТП в Бельцах

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31-летняя пассажирка мотоцикла, пострадавшая в аварии рядом с кафе «Тополя», умерла в реанимации муниципальной больницы Бельц.

Причиной смерти стала несовместимая с жизнью черепно-мозговая травма, сообщила пресс-секретарь больницы Михаела Петрова, пишет esp.md. По её словам, всё время нахождения в больнице пациентка была в крайне тяжёлом состоянии, она была подключена к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 8 марта на улице Михая Витязула. Мотоцикл «Viper» ехал со стороны улицы Мирча чел Бэтрын. Неподалёку от пересечения с улицей Кишинёвской 36-летний водитель не справился с управлением и врезался в цветочную клумбу. Он погиб на месте, а его пассажирку на «скорой» доставили в реанимацию.

Полицейские установили, что у погибшего мотоциклиста не было ни водительских прав, ни каких-либо документов на мотоцикл. Также транспортное средство было без номерного знака. Очевидцы, которые сообщили об аварии, указывали, что водитель мотоцикла пытался объехать ямы на этом участке дороги. Официального подтверждения этой информации пока нет.