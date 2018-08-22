В больнице остаются 12 пострадавших в смертельном ДТП в Штефан Водэ

Всего медицинская помощь после аварии понадобилась 19 людям.

По словам пресс-секретаря Генинспектората полиции Марианны Бециву, трактор, в который сзади врезался автобус, имел прицеп, на котором не было огней. Вылетевший на встречную полосу от удара спецтранспорт сшиб Peugeot, в котором ехали супруги с ребенком. В итоге 4-летний малыш, который также тяжело травмирован, остался круглым сиротой, пишет unimedia.info.

Помимо ребенка, среди госпитализированных числятся 11 человек в возрасте от 30 до 67 лет. Среди них – водители трактора и автобуса.

Напомним, трагическая авария с участием трех транспортных средств произошла минувшей ночью на трассе R-30 между селом Попяска и городом Штефан Водэ.