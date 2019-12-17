В больнице Кагула умерла девочка-подросток, приехавшая недавно с родителями из-за границы

В больнице Кагула умерла девочка-подросток, приехавшая недавно с родителями из-за границы

14-летняя девочка скончалась в больнице Кагула, куда была госпитализирована после того, как плохо себя почувствовала. Недавно она вернулась с семьёй из-за границы.

По данным полиции, инцидент произошёл на прошлой неделе. Девочка почувствовала недомогание, у неё поднялась температура. Родители вызвали скорую помощь, после чего пациентку госпитализировали. В больнице девочка скончалась, передаёт protv.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Точная причина смерти будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы.

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