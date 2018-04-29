В BMW на молдо-украинской границе была обнаружена бомба

Опасная находка была сделана минувшей ночью на КПП Кучурган-Первомайское в направлении выезда из Украины.

Об этом порталу deschide.md сообщил читатель. Позже данная информация была подтверждена главой Пограничной полиции Фредолином Лекарь.

– Минувшей ночью на КПП Кучурган в BMW X5 с болгарскими регистрационными номерами была обнаружена бомба с 370 граммами взрывчатого вещества, – отметил он.

Он также сообщил, что в машине находилась семья из Украины, обладающая также “гражданством” Приднестровья.

На место происшествия были вызваны саперы, которые изъяли взрывоопасный объект. Инициировано расследование.