В BMW на молдо-украинской границе была обнаружена бомба

В BMW на молдо-украинской границе была обнаружена бомба

Опасная находка была сделана минувшей ночью на КПП Кучурган-Первомайское в направлении выезда из Украины.

Об этом порталу deschide.md сообщил читатель. Позже данная информация была подтверждена главой Пограничной полиции Фредолином Лекарь.

– Минувшей ночью на КПП Кучурган в BMW X5 с болгарскими регистрационными номерами была обнаружена бомба с 370 граммами взрывчатого вещества, – отметил он.

Он также сообщил, что в машине находилась семья из Украины, обладающая также “гражданством” Приднестровья.

На место происшествия были вызваны саперы, которые изъяли взрывоопасный объект. Инициировано расследование.

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