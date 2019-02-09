В ближайшие дни в Молдове ожидается неустойчивая и холодная погода

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В ближайшие сутки в нашей стране ожидается холодная погода ночью и относительно холодная днем, также во второй половине следующей недели местами пройдут осадки.

По данным Государственной гидрометеорологической службы (ГГС), в последующие дни на всей территории страны столбики термометров будут показывать до -4..-6 градусов ночью и 8-9 градусов выше нуля днем, пишет moldpres.md. Со вторника, 12 февраля, потеплеет на несколько градусов, но только в ночные часы. Днем, напротив, похолодает, несмотря на то, что сохранится плюсовая температура. Во второй половине недели ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, преимущественно на севере и в центре страны. На юге будет облачная и пасмурная погода.

Исследования показывают, что февраль считается наиболее пессимистичным и тяжелым месяцем года. В некоторой степени это вызвано истощением организма после зимы, а также авитаминозом, который может вызвать усталость и депрессивное состояние. Кроме того, большая разница между дневными и ночными температурами может повлиять на состояние метеочувствительных лиц и на лиц с хроническими заболеваниями. В этой связи врачи рекомендуют соблюдать режим, употреблять здоровую пищу и строго соблюдать терапевтические показания. Также пить чай из трав с успокаивающим эффектом.

Специалисты утверждают, что число дней с оттепелью в феврале составляет в среднем 15-19 дней. Повреждение плодовых культур чаще наблюдается после длительных зимних оттепелей, которые значительно ослабляют морозостойкость деревьев.