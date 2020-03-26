В ближайшие дни будут осуществлены чартерные рейсы в Москву и Стамбул

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила в период с 26 по 28 марта ряд чартерных рейсов в Москву и в Стамбул. Они будут осуществлены авиакомпаниями AirMoldova и FlyOne.

Таким образом, сегодня, 26 марта, компания FlyOne осуществит два чартерных рейса: Кишинев – Стамбул – Кишинев и Кишинев – Москва (Внуково) – Кишинев, передаёт tv8.md.

Кроме этого, по данным пресс-службы Посольства РФ в РМ, 27 марта (в 13:40 и 19:30) и 28 марта (в 13:40) компанией AirMoldova будут организованы три чартерных рейса по маршруту Кишинев – Москва. Билеты будут продаваться 27 марта и 28 марта в Международном аэропорту Кишинева. По всем вопросам (включая стоимость билетов и количество мест) следует обращаться по телефону: +373-22-830-830.

Напомним, что с 17 марта все регулярные перелёты из Молдовы и в Молдову были отменены. Такая мера была принята, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

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