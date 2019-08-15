В ближайшее время президент выступит с новыми важными социальными инициативами

0

Президент Молдовы Игорь Додон поприветствовал тот факт, что сегодня в парламенте была единогласно поддержана его законодательная инициатива об индексации пенсий и социальных выплат дважды в год.

Согласно проголосованному законопроекту, с 2020 года вводятся следующие виды гарантий:

индексация два раза в год пенсий – 1 апреля и 1 октября. Индексация с 1 октября 2020 года охватит около полумиллиона человек, размер пенсий которых не превышает прожиточного минимума;

индексация также той части пенсии, которая выплачивается из государственного бюджета. Отметим, что в настоящее время около 7000 человек получают пенсию одновременно из средств госбюджета и бюджета государственного социального страхования, но индексации сейчас подлежит только та часть, что выплачивается из бюджета соцстраха;

повышение социальных выплат для лиц с инвалидностью и пожилых людей (около 60 тыс. человек).

– В ближайшее время выйду с новыми законодательными инициативами социального характера, в том числе о предоставлении гарантированного срока получения пенсий лицами, которые получили это право по достижении предельного возраста, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.