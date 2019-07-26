В Бессарабке загорелась заброшенная нефтебаза (ВИДЕО)

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В городе Бессарабка горит пустующее здание нефтебазы. Пожар также охватил прилегающий участок площадью около 5 га.

Как передаёт gagauzinfo.md, здание нефтебазы загорелось около часа назад. Оно было заброшено и находится вблизи железнодорожного переезда.

В тушении пожара задействованы все пожарные расчёты района. Подключаются и сами жители. На место также прибыли сотрудники правоохранительных органов и газовой компании, пишет источник.

Причины возгорания на нефтебазе пока неизвестны. Обстоятельства инцидента выясняются.