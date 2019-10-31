В Бессарабке за один месяц произошло два убийства: жители предполагают, что в городе орудует маньяк

В Бессарабке за один месяц произошло два убийства: жители предполагают, что в городе орудует маньяк

В Бессарабке за один месяц произошло два убийства. Жители города напуганы всплеском преступности и предполагают, что в городе орудует серийный маньяк.

Горожане стараются обезопасить себя от риска. По вечерам жители Бессарабки избегают неосвещенных улиц, а мужья встречают после работы жён. В то же время правоохранительные органы опровергают слухи об “орудующем маньяке” и просят людей не поддаваться панике, передаёт gagauzinfo.md.

– В первом случае убит житель города 1956 года рождения. Личность преступника не установлена, ведется его поиск. Второй случай тоже произошёл в текущем месяце. Убийца – родственник жертвы. Его уже задержали, – сообщил главный инспектор ИП Бессарабка Виорел Мыца.

Ранее мы сообщали, что несколько дней назад житель Бессарабки убил свою жену. Тело женщины было найдено прохожим недалеко от её дома.

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