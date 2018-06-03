В Бессарабке прошёл грандиозный “Праздник детства” под патронатом президента

Вчера, 2 июня, в Бессарабке было организовано грандиозное мероприятие «Праздник детства» под патронатом президента Республики Молдова Игоря Додона.

Организаторами события выступили председатель района Пётр Пушкарь и «Молодая гвардия».

– Организовали «Праздник детства» в Бессарабке. Детство – это самый сказочный и самый волшебный момент в жизни каждого из нас. Для каждого родителя дети – самое главное в жизни. Будем делать все возможное, чтоб наши детки улыбались и не грустили. Дорогие друзья, берегите своих детей. Дети – это наше будущее, – написал на своей странице в Facebook Пушкарь.

В течение всего дня дети всех возрастов могли покататься на каруселях, попрыгать на батутах, поиграть в дартс, кинетический песок, мыльные пузыри, а также полакомиться мороженым, попкорном и сладкой ватой.