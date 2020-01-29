В Бессарабке нашли трупы супругов: они пролежали в ванной 2 дня

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Трупы мужа и жены были найдены в их доме в ванной. Они пролежали там более двух дней. Жуткую находку обнаружили 27 января в селе Карабетовка Бессарабского района.

По словам сотрудников правоохранительных органов, погибшие – 65-летние супруги. Тело женщины находилось в ванной, а рядом на полу лежал её муж, пишет deschide.md.

По заключению экспертов, смерть супругов наступила 25 января. При осмотре тел признаков насильственной смерти обнаружено не было. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом от самодельной печи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.