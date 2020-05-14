В Бессарабке из-за беспечности хозяев загорелся дом (ФОТО)

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В городе Бессарабка небрежность хозяев дома оставила их без крыши над головой. Инцидент произошёл в среду, 13 мая.

По словам очевидцев, владельцы жилища подожгли мусор и оставили костёр без присмотра. Огонь разгорелся и перекинулся, пишет gagauzinfo.md, на строение.

Заметив дым, пожарных вызвали охранники предприятия, расположенного напротив дома. С огнём боролись 2 пожарных расчёта, но часть жилища спасти не удалось. Сгорела почти половина кровли, сообщает источник.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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