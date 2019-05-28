В Бешалме автомобиль сбил несовершеннолетнего: ребёнок в больнице

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27 мая в дежурную часть ИП Комрат поступило телефонное сообщение от жительницы села Бешалма. Женщина сообщила, что в центре села произошло ДТП: машина сбила катавшегося на велосипеде несовершеннолетнего мальчика 2012 г. р.

На месте происшествия было установлено, что мужчина, управлявший автомобилем “Форд Транзит”, проявил невнимательность и совершил наезд на выехавшего на велосипеде на проезжую часть несовершеннолетнего, пишет upatogagauzia.md. В результате ДТП ребёнок был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и раной теменной области.

При проведении тестирования алкотестером в парах выдыхаемого воздуха водителя содержание алкоголя составил 0,33 мг/л. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о наказании виновного.