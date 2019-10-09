В Бендерской крепости пройдет фестиваль вина и винограда

В Бендерской крепости пройдет фестиваль вина и винограда

В эту субботу, 12 октября, на территории Бендерской крепости пройдет Фестиваль вина и винограда. В программе мероприятия – концерты с участием творческих коллективов, дегустация вин и винограда от местных производителей, тематические выставки.

На фестивале будут работать торговые точки, где можно приобрести не только вино и виноград, но и саженцы, садовый инструмент, подвязочный материал и многое другое, пишет novostipmr.com. Посетителям продемонстрируют старинные технологии производства домашних вин. Также на фестивале пройдет конкурс “Винных дел мастер-2019”, где члены дегустационных комиссий выберут лучших производителей домашнего вина.

Фестиваль пройдет 12 октября с 14:00 до 18:00. Концертную программу откроет в три часа дня ансамбль народной музыки и танца “Ватра”.

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