В Бендерах злоумышленники обокрали предприятие: их задержали по горячим следам

В Бендерах злоумышленники обокрали предприятие: их задержали по горячим следам

28 мая в милицию Бендер с заявлением о хищении обратилась сотрудница МУП “КоммуналДорСервис”. С территории предприятия исчезли различные металлические изделия: инжекторы, вентили, пружинные опоры, клапаны, компенсаторы и т. д. Сумма причинённого ущерба превысила 14 000 приднестровских рублей.

Как пишет mvdpmr.org, оперативники раскрыли кражу по горячим следам. В течение суток были задержаны трое подозреваемых от 39 до 47 лет. Всё украденное они сдали в пункт приёма металлолома.

По факту кражи имущества возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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