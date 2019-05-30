В Бендерах злоумышленники обокрали госпредприятие: их задержали по горячим следам

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28 мая в милицию Бендер с заявлением о хищении обратилась сотрудница МУП “КоммуналДорСервис”. С территории предприятия исчезли различные металлические изделия: инжекторы, вентили, пружинные опоры, клапаны, компенсаторы и т. д. Сумма причинённого ущерба превысила 14 000 приднестровских рублей.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, оперативники раскрыли кражу по горячим следам. В течение суток были задержаны трое подозреваемых от 39 до 47 лет. Всё украденное они сдали в пункт приёма металлолома.

По факту кражи государственного имущества возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.