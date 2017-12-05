В Бендерах злоумышленник ограбил двух женщин во время мероприятия во Дворце культуры

Преступник похитил два кошелька. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, кража произошла во время запланированного мероприятия во Дворце культуры города. Обнаружив пропажу денег, потерпевшие, бендерчанки 28 и 43 лет, обратились в милицию за помощью.

— Служебная собака привела милиционеров к мужскому туалету, расположенному в подвальном помещении здания. Здесь были найдены опустошённые украденные кошельки. Записи с камер наблюдения помогли установить личность злоумышленника. Потерпевшие опознали в нём одного из активистов мероприятия, правоохранители – ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя города, — пишет источник.

Подозреваемого задержали. Мужчина сознался в совершении хищения. Деньги, которые он ещё не успел потратить, были изъяты.

По факту кражи проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.