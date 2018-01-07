В Бендерах жильцов дома эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Случай телефонного хулиганства был зафиксирован 5 января.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, звонок о заложенном взрывном устройстве в представительстве ЛДПР на улице Ленина поступил в дежурную часть городского УВД примерно в 13:30. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

– Жильцов дома эвакуировали. Здание было оцеплено и осмотрено сапёрами. В результате проведённой работы взрывных устройств не обнаружено, – отмечает источник.

По факту происшествия проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.