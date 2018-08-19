В Бендерах женщина получила пулю в ногу за громкие ночные посиделки во дворе (ВИДЕО)

Инцидент произошел в одном из жилых дворов города.

Громкие разговоры компании из шести человек мешали сну местных жителей. После нескольких просьб вести себя потише раздался выстрел, в результате которого была ранена одна из членов этой компании, пишет tv.pgtrk.ru.

По словам другой женщины, состоявшей с той же компании, они проводили время во дворе цивилизованно: не распивали алкоголь, а лишь общались. Замечания со стороны недовольных жителей близлежащих домов, по рассказу пострадавшей, были сделаны в грубой форме, с нецензурными словами, и в какой-то момент раздался выстрел. Впоследствии выяснилось, что он был сделан из пневматического ружья калибра 4,5 мм.

На место происшествия была вызвана милиция. Личность стрелявшего на данный момент не установлена.