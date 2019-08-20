В Бендерах запустят новый маршрут общественного транспорта до пляжа

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В Бендерах планируется организовать работу общественного транспорта в направлении городского пляжа. Пробные поездки стартуют в ближайшие выходные.

Как пишет novostipmr.com, конечную остановку маршрутного такси разместят на площади Освобождения. Оттуда в 9:00 микроавтобус с пометкой «Пляж» стартует в сторону пляжа и будет курсировать раз в час до 17:00. С пляжа первый рейс отправляется в 9:20, последний – в 17:20.

Маршрутное такси будет проезжать по улицам Ленина, Коммунистической, Тираспольской и Панина, отмечает источник.