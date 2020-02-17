В Бендерах задержание пьяного водителя обернулось спецоперацией с применением оружия и штурмом квартиры (ФОТО, ВИДЕО)

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В воскресенье бдительные граждане сообщили правоохранителям, что во дворе дома по улице Советской трое пьяных мужчин садятся в автомобиль Dacia Logan, причем один из них – за руль.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, сотрудники ГАИ незамедлительно выехали по адресу. Уже когда они были в пути, на пульт дежурной части поступил ещё один звонок: автомобиль зацепил две машины, а во дворе соседнего дома врезался в дерево. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали одного из мужчин. Двое других успели забежать в квартиру. Как стало известно, именно здесь компания распивала спиртные напитки.

На законные требования открыть дверь пьяные молодые люди стали отвечать нецензурной бранью и оскорблениями в адрес правоохранителей. С балкона квартиры кидали всё, что попадало под руку: ключи, бутылки с вином и даже собственные телефоны. В какой-то момент стали звучать прямые угрозы: мужчины кричали, что взорвут гранату, а после – что устроят взрыв бытового газа. Стало известно, что в квартире была и женщина.

На место прибыли все спецслужбы: бригада скорой помощи, аварийно-спасательный отряд, специалисты газовой службы. Жильцов дома эвакуировали. Спасатели срезали с петель дверь в квартиру. Однако мужчины и не собирались сдаваться. Входных дверей оказалось две. Вторую злоумышленники забаррикадировали холодильником, вооружились ножами и гвоздодёром.

Вторую дверь милиционеры выбили. Однако противоправные действия злоумышленники не прекратили. Сотрудники МВД были вынуждены использовать оружие: два предупредительных выстрела, а далее – на поражение. Только после этого нарушителей задержали.

У одного из них два пулевых ранения в нижней части ноги. Врачи констатировали: у двух мужчин невменяемое состояние – сильное опьянение неясной этиологии. Уже известно, что все трое имели конфликты с законом. Сейчас проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по нескольким статьям: хищение автомобиля, совершение ДТП, вождение в нетрезвом виде, неповиновение и злостное сопротивление сотрудникам милиции, угроза теракта, который мог повлечь большие человеческие жертвы.