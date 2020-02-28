В Бендерах задержали злоумышленника, пытавшегося ограбить пенсионерку

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В Бендерах молодой человек напал на пенсионерку. Инцидент произошёл 19 февраля на остановке общественного транспорта.

Злоумышленник подошёл к пожилой женщине и попытался вырвать из её рук сумочку. 71-летняя бендерчанка не растерялась и стала кричать. Инцидент заметил милиционер, находившийся неподалёку, и поспешил на помощь.

Потерпевшая написала заявление. 26 февраля подозреваемого задержали. Как выяснилось, 21-летний молодой человек приехал в Бендеры погостить. На преступление пошёл ради денег, пишет mvdpmr.org.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За попытку грабежа ему грозит уголовное наказание.