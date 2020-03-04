В Бендерах задержали разыскиваемого за кражи мужчину: при нём нашли наркотики (ФОТО)

В Бендерах задержали разыскиваемого за кражи мужчину: при нём нашли наркотики (ФОТО)

3 марта в Бендерах задержали находившегося в розыске 23-летнего мужчину. На его счету – ряд краж.

Во время общения со стражами порядка бендерчанин вёл себя странно. Он пожаловался на сердце и попытался снять куртку. Как оказалось, с верхней одеждой он хотел «сбросить» имеющиеся при нём запрещённые вещества, пишет mvdpmr.org.

В карманах куртки были обнаружены три свёртка с марихуаной. Мужчина пояснил, наркотик хранил для собственного употребления.

Изъятое наркотическое вещество направлено на экспертизу. Гражданин ответит по закону за кражи, а также за хранение и употребление наркотиков.

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