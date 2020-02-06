В Бендерах задержали похитителя спортинвентаря

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В спортивном магазине в Бендерах случилась кража. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители поняли, как и когда исчез популярный спортинвентарь.

Так, пока продавец обслуживала покупателей, мужчина забрал с прилавка две упаковки с фитнес-массажёрами, незаметно для окружающих положил их в свой рюкзак и ушёл. О преступлении сообщили в милицию, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Спустя несколько дней бендерские оперативники по подозрению в краже задержали 34-летнего жителя города. В содеянном он сознался. Оказалось, сбыть похищенное имущество не успел. В ближайшее время товар будет возвращён законным владельцам. Подозреваемый будет привлечён к установленной законом ответственности.