В Бендерах задержали похитителя спортинвентаря

В Бендерах задержали похитителя спортинвентаря

В спортивном магазине в Бендерах случилась кража. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители поняли, как и когда исчез популярный спортинвентарь.

Так, пока продавец обслуживала покупателей, мужчина забрал с прилавка две упаковки с фитнес-массажёрами, незаметно для окружающих положил их в свой рюкзак и ушёл. О преступлении сообщили в милицию, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Спустя несколько дней бендерские оперативники по подозрению в краже задержали 34-летнего жителя города. В содеянном он сознался. Оказалось, сбыть похищенное имущество не успел. В ближайшее время товар будет возвращён законным владельцам. Подозреваемый будет привлечён к установленной законом ответственности.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md