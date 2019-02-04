В Бендерах задержали нетрезвого водителя, ранее лишённого прав

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Неравнодушные граждане сообщили в милицию о том, что во дворе жилого дома в г. Бендеры незнакомец на Opel совершает опасные манёвры. Пытаясь развернуться, мужчина задел припаркованный автомобиль.

Сотрудники ГАИ, прибыв на место происшествия, задержали автохулигана. Им оказался 34-летний бендерчанин, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что он управлял автомобилем без прав, пишет mvdpmr.org.

Весной 2017 года за вождение в нетрезвом виде городской суд лишил мужчину права управления транспортным средством на полтора года. В октябре 2018-го срок наказания истёк, однако нарушитель до сих пор так и не пересдал экзамен и новое водительское удостоверение не получил.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.