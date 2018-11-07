В Бендерах вспыхнул склад: пожарные боролись с огнём около 4 часов

Огненная стихия разбушевалась на территории сельхозбригады ООО «Агрополис» в селе Кицканы.

По данным МВД Приднестровья, загорелись контейнеры, подготовленные для хранения собранного урожая. Сотрудница охраны заметила задымление примерно в 03.00. После того, как женщина вызвала пожарную службу, она попыталась самостоятельно сбить пламя.

Сотрудникам СВПЧ-2 понадобилось 4 часа для ликвидации возгорания. Огонь уничтожил 50 контейнеров. Пожарным удалось уберечь от пламени склад для хранения овощей.

Площадь возгорания составила 260 кв. м. Причина ЧП и сумма материального ущерба устанавливаются. Проводится разбирательство.