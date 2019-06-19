В Бендерах временно изменится работа общественного транспорта

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В связи с работами по укладке дорожного полотна в Бендерах на улице Кишинёвской будет скорректирована схема движения троллейбусов.

Движение по маршрутам № 4, 5 и 5А полностью ограничат до 22 июня. Троллейбусы будут следовать по маршруту № 4А и 4Б, передаёт novostipmr.com.

Так, по маршруту № 4А будут ходить 3 троллейбуса по схеме: к/с Лазо – ул. Первомайская – ул. Б. Восстания – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Б. Восстания – горбольница – ул. Первомайская – к/с Лазо.

По маршруту № 4Б также будут курсировать 3 троллейбуса по схеме: к/с Лазо – ул. Первомайская – ул. Б. Восстания – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Крянгэ – горбольница – ул. Первомайская – к/с Лазо.

Восстановление дорожного полотна ведется и по улице Лазо на участке от ул. Калинина до ул. Советской. В связи с этим изменится схема движения маршрутных такси и льготных автобусов.

До 30 июня маршруты № 7, 11, 13, 4 льготный, 6 льготный и 7 льготный будут курсировать по временной схеме.

Так, маршруты № 7 и 7 льготный будут ездить по схеме: ул. Суворова – ул. Московская – ул. Котовского с остановками: вещевой рынок; кафе «Юбилейное»; ул. Ленина; ул. Тираспольская.

Маршруты № 11, 13 будут останавливаться у центрального рынка по ул. Лазо после маршрута № 10.

Маршруты № 4 льготный, 6 льготный будут также останавливаться у центрального рынка по ул. Лазо перед маршрутом № 1.