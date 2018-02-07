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В Бендерах воры разобрали машину на запчасти, но были пойманы с поличным

В Бендерах воры разобрали машину на запчасти, но были пойманы с поличным

Подозрительного гражданина задержали сотрудники ведомственной охраны опытно-экспериментального завода.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, он хотел скрыться с мешком, который ему кто-то перебросил с территории предприятия. Мужчина пытался унести запчасти. О случившемся было сообщено в милицию.

– В неработающем цехе, приспособленном под складское помещение, милиционеры патрульно-постовой службы задержали ещё двух злоумышленников. Они разукомплектовали автомобиль и не успели покинуть место происшествия. Похитителями оказались трое жителей села Кайнары 18, 20 и 23 лет. По временной регистрации молодые люди проживают в городе Бендеры, – пишет источник. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело, злоумышленники задержаны.

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