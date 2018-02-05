В Бендерах вор грабил дом на протяжении месяца

29-летний ранее судимый мужчина воспользовался долгим отсутствием хозяев.

Так, в течение месяца он регулярно наведывался в оставленный без присмотра дом и крал из него ценные, на его взгляд вещи. Украденное он складировал дома у своей сожительницы, успев кое-что продать.

– Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника с поличным 4 февраля, когда он вынес из чужого дома журнальный столик и две табуретки, – сообщили в МВД Приднестровья.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый даёт признательные показания.