В Бендерах водитель врезался в столб, пытаясь уйти от столкновения (ФОТО)

В Бендерах водитель врезался в столб, пытаясь уйти от столкновения (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в селе Гиска в Бендерах. ВАЗ-2106 совершил наезд на опору ЛЭП.

В момент аварии в транспортном средстве, помимо водителя, находились два пассажира. Всех доставили в больницу. У 70-летнего сельчанина, сидевшего за рулём, сломаны 4 ребра. Пассажиры отделались ушибами и ссадинами.

Как пояснил пострадавший, пишет mvdpmr.org, он пытался уйти от удара со встречным автомобилем. Водитель “Жигули” вывернул руль, машину вынесло на обочину, где она врезалась в железобетонный столб.

Разбирательство по факту ДТП продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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