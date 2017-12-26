В Бендерах водитель снес железобетонную электроопору и попал в больницу (ФОТО)

Съезжая с моста, 23-летний водитель Mitsubishi наехал на бордюрный камень, после чего не смог справиться с управлением.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, машину развернуло, и левой частью она врезалась в железобетонную электроопору. Удар пришёлся на водительскую дверь.

С места происшествия пострадавшего увезли в городскую больницу. Госпитализировали в травматологическое отделение с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами, – отмечает источник.

Обстоятельства ДТП выясняются.