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В Бендерах водитель снес железобетонную электроопору и попал в больницу (ФОТО)

В Бендерах водитель снес железобетонную электроопору и попал в больницу (ФОТО)

Съезжая с моста, 23-летний водитель Mitsubishi наехал на бордюрный камень, после чего не смог справиться с управлением.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, машину развернуло, и левой частью она врезалась в железобетонную электроопору. Удар пришёлся на водительскую дверь.

С места происшествия пострадавшего увезли в городскую больницу. Госпитализировали в травматологическое отделение с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами, – отмечает источник. 

Обстоятельства ДТП выясняются.

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