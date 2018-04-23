В Бендерах водитель сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте (ФОТО)

В результате этого жертва получила многочисленные травмы и попала в реанимацию.

Несчастный случай произошёл в минувшие выходные на перекрёстке улиц Бендерского Восстания и Протягайловской, пишет пресс-служба МВД Приднестровья. В то время как 55-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, её сбил автомобиль марки Audi 80. За рулём машины в тот момент находился 22-летний местный житель.

Пострадавшая жительница села Протягайловка получила серьёзные травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы.

В ходе разбирательства органы правопорядка выяснили, что сбивший женщину водитель в 2016 году был лишён водительских прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Сотрудники милиции расследует это дело. Не исключено, что по факту дорожно-транспортного происшествия будет возбуждено уголовное дело.