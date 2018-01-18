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В Бендерах водитель наехал на пешехода на бордюре

В Бендерах водитель наехал на пешехода на бордюре

Находясь за рулём BMW, 25-летний бендерчанин не учёл метеорологические условия.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу движения и совершил наезд на мужчину, который находился у бордюрного камня проезжей части. В результате 61-летний пешеход получил телесные повреждения в виде перелома ноги и был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы.

По факту ДТП ведётся проверка. Автомобиль помещён на штрафплощадку, отмечает источник.

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