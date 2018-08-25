В Бендерах в доме, где находились только дети, возник пожар

В Бендерах в доме, где находились только дети, возник пожар

Инцидент, который, к счастью, обошелся без пострадавших, произошел в одном из частных домов города.

Пламя возникло от холодильника и стало распространяться по помещению. В доме на тот момент находились лишь дети – 10-летние девочка и мальчик. Хозяйка дома, их бабушка, на тот момент находилась на даче.

Дети, сориентировавшись, выбежали на улицу и позвали на помощь. Приехавшие на место происшествия пожарные оперативно погасили пламя.

– В результате пожара хозяйка жилья лишилась холодильника. Также под воздействием огня оплавилась и закоптилась потолочная плитка. Площадь возгорания составила 10 кв. м, – сообщили в МВД Приднестровья.

По предварительному заключению специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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