В Бендерах ссора родственников завершилась поножовщиной

40-летнего жителя села Парканы госпитализировали в реанимационное отделение с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, в ходе разбирательства выяснилось, что телесные повреждения пострадавший получил в ходе драки со своим кумом. Конфликт между мужчинами возник после совместного распития спиртных напитков в частном домовладении. Последним аргументом в ссоре стал кухонный нож. Скорую помощь вызвали очевидцы.

По факту причинения телесных повреждений УСК города Бендеры возбуждено уголовное дело. 42-летний подозреваемый задержан и даёт показания. Предполагаемое орудие преступления изъято и направлено на экспертизу.