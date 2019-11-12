В Бендерах средь бела дня сгорел автомобиль

В Бендерах средь бела дня сгорел автомобиль

Автомобиль Mazda Xedos 6, припаркованный у многоэтажки, загорелся средь бела дня. Полыхающее транспортное средство обнаружил владелец и вызвал экстренную службу.

По данным mvdpmr.org, спустя две минуты дежурный расчёт городской СВПЧ был на месте происшествия и быстро ликвидировал возгорание. Салон машины сгорел полностью. У стоящего рядом автомобиля Mercedes оплавились ветровики и зеркало заднего вида.

По предварительной версии, вероятной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Как выяснилось, за час до случившегося 28-летний владелец самостоятельно проводил ремонт электропроводки. При осмотре салона машины обнаружены соединения в виде скруток, а в предохранителе – так называемые жучки (при установке, вместо плавкой вставки, была использована некалиброванная медная проволока).

По факту пожара продолжается разбирательство. Материальный ущерб устанавливается.

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