В Бендерах загорелся пустой гараж (ФОТО)

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4 ноября в частном домовладении в Бендерах загорелся гараж. Сосед увидел густой дым и вызвал пожарных.

Когда пожарные подъехали к месту происшествия, пламя уже охватило всю внутреннюю часть строения. В течение короткого времени специалисты справились с огнём и не допустили его распространения на дом, пишет mvdpmr.org.

Причину пожара предстоит установить. Известно, что в доме около десяти лет никто не проживает. По словам соседей, на приусадебном участке они периодически видели чужих людей. Разбирательство факту произошедшего продолжается.