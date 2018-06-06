В Бендерах скандалист разбил камнем машину давнего недруга

В Бендерах скандалист разбил камнем машину давнего недруга

Инцидент произошел в гаражном кооперативе накануне, 5 июня, около 4 часов дня.

Двое мужчин, давно неприязненно относящиеся друг к другу, внезапно схлестнулись в открытой ссоре. В какой-то момент один из автомобилистов, 33-летний мужчина, набросился с камнем на автомобиль Mercedes Vito, принадлежащий 49-летнему оппоненту, разбив стекло и повредив крыло.

– Владелец повреждённой иномарки, отогнав скандалиста от авто, позвонил в милицию. Причинённый ему материальный ущерб составил 2470 рублей ПМР, – сообщили в МВД Приднестровья.

По факту умышленного повреждения имущества проводится разбирательство. Устанавливаются причины и степень вины каждого участника конфликта.

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