В Бендерах скандалист разбил камнем машину давнего недруга

Инцидент произошел в гаражном кооперативе накануне, 5 июня, около 4 часов дня.

Двое мужчин, давно неприязненно относящиеся друг к другу, внезапно схлестнулись в открытой ссоре. В какой-то момент один из автомобилистов, 33-летний мужчина, набросился с камнем на автомобиль Mercedes Vito, принадлежащий 49-летнему оппоненту, разбив стекло и повредив крыло.

– Владелец повреждённой иномарки, отогнав скандалиста от авто, позвонил в милицию. Причинённый ему материальный ущерб составил 2470 рублей ПМР, – сообщили в МВД Приднестровья.

По факту умышленного повреждения имущества проводится разбирательство. Устанавливаются причины и степень вины каждого участника конфликта.