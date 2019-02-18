В Бендерах разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю

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УВД г. Бендеры разыскивается Скоробогатько Диана Викторовна, 27.06.2006 г. р. Девочка проживала в селе Кицканы, ул. 8 Марта, д. 24.

Утром 17 февраля Диана Скоробогатько вышла из дома и направилась в Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь, расположенный в с. Кицканы. Около 9 утра несовершеннолетняя ушла с территории храма в неизвестном направлении, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Ранее девочка из дома не уходила, пишет mvdpmr.org.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 158 см, среднее телосложение. Лицо овальное, бледное, лоб высокий, уши большие, овальной формы, нос средний прямой, волосы тёмно-русые, прямые, ниже плеч, глаза серого цвета.

Особые приметы: на левом предплечье имеется послеоперационный шрам длиной примерно 5 см. В левом глазу – лопнувший сосуд.

Была одета: синяя куртка длиной до колен с капюшоном, серая шапка, брюки тёмного цвета. На ногах: демисезонные сапоги 39 размера чёрного цвета с невысоким каблуком.

Если кто-либо располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей несовершеннолетней Скоробогатько Дианы Викторовны, просьба позвонить в милицию по телефону 102, по телефонам в г. Бендеры (552) 4-33-22, 2-77-57, а также по телефону доверия МВД ПМР (533) 8-15-29.