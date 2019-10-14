В Бендерах разыскивают пропавшего без вести мужчину

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В Бендерах разыскивается Савко Андрей Андреевич 1962 года рождения. Мужчина вышел из дома днём 9 октября и пропал.

Приметы: на вид 60 лет, худощавого телосложения, рост 175 см. Лицо овальное, смуглое, брови прямые, глаза серые. Нос прямой, подбородок выступающий. Уши большие, овальные. Волосы седые, прямые.

Особые приметы: рубец на ступне, вертикальный шрам на подбородке от губы вниз длиной 3 см. Отсутствует много зубов, мужчина шепелявит, передаёт mvdpmr.org.

В день исчезновения Андрей Савко был одет в тёмно-синий батник с капюшоном, синие джинсы. Был обут в коричневые босоножки 41 размера.

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