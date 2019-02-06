В Бендерах разыскивают без вести пропавшую еще в августе школьницу

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УВД города Бендеры разыскивается несовершеннолетняя Градинар Маргарита 2004 года рождения. В августе 2018 года девушка ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, школьница состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Со слов отца, всё это время она проживала у родственников и знакомых, периодически поддерживала связь с матерью через социальные сети.

На вид девушке 15-16 лет, она среднего телосложения, рост – 160 см. Плечи горизонтальные. Лицо круглое, лоб средний, подбородок вертикальный. Уши малые, овальные. Волосы прямые, длиной до плеч.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Градинар Маргариты, просят позвонить в милицию: по телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (552) 4-33-22, 0 (552) 2-77-57 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.