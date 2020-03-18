Ушел из дома и не вернулся: в Приднестровье разыскивают без вести пропавшего мужчину

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Житель села Парканы Бондаренко Иван Петрович 1954 года рождения ушёл из дома 16 марта, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 60 лет, среднего телосложения. Рост 175 см. Лицо овальное, бледное, брови дугообразные, глаза карие. Нос прямой. Губы средней толщины. Подбородок выступающий. Уши овальной формы. Волосы чёрного цвета с проседью, коротко стриженые.

Особые приметы: на щеке родинка 0,5 см. С правой стороны имеется паховая грыжа.

Был одет: чёрная шапка, тёмно-синяя фуфайка на пуговицах, серый свитер с орнаментом в виде светлых квадратов, тёмные штаны.

Был обут: летние светлые рваные туфли 42-го размера.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего Бондаренко Ивана, просят позвонить по телефонам в г. Бендеры 0 (552) 2-94-40, 2-84-17 или 0 (552) 102.

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