В Бендерах пропала несовершеннолетняя воспитанница школы-интерната

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УВД г. Бендеры устанавливается местонахождение Баевой Екатерины Юрьевны. Девушка 2004 г. р. является воспитанницей ГОУ “Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат”.

Вечером 1 августа несовершеннолетняя самовольно ушла из лагеря “Днестровские зори”, пишет mvdpmr.org. До настоящего времени её местонахождение неизвестно. Ранее Екатерина уже уходила из интерната.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 165 см. Худощавое телосложение, лицо овальное, лоб средний, брови дугообразные. Глаза карие, нос средний, прямой, губы средней толщины. Тёмные прямые волосы длиной ниже плеч. Речь ясная.

Особые приметы: рана на подбородке длиной около 3 см. На левой руке имеются многочисленные шрамы от порезов.

Девушка была одета в чёрный свитер с капюшоном, чёрные джинсы с прорезями на коленях. Была обута в чёрные кроссовки с белой подошвой. При себе имела мобильный телефон марки «Iphone 4».

Если кто-либо располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Баевой Екатерины, просьба звонить по телефонам: 102, (552) 4-33-22, 0 (552) 2-77-57, (533) 8-15-29.