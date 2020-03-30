В Бендерах пропал мужчина, состоящий на учёте у психиатра

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В Бендерах разыскивается Морозов Василий Александрович 1983 года рождения. Мужчина – инвалид 2-й группы, с 2015 года состоит на учёте у врача-психиатра. С 28 марта он отсутствует по месту жительства.

Приметы: на вид 36 лет, худощавого телосложения. Рост 184 см. Лицо овальное, бледное, брови дугообразные, глаза карие, нос прямой. Волосы тёмно-русые, прямые, коротко стриженые. Носит усы и бороду длиной 10 см.

Особые приметы: не разговаривает, сутулится, имеет шрам на левом предплечье длиной 2 см. Отсутствуют практически все передние зубы, кроме одного нижнего.

Был одет: чёрная куртка по пояс, чёрный батник с белой надписью ADIDAS, зелёная футболка, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные носки. Был обут в серые кроссовки 43-го размера.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Морозова Василия, пишет mvdpmr.org, просят позвонить по телефонам: 102, 0 (552) 6-86-63, 2-94-40, 2-77-57, 0 (533) 8-15-29.

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