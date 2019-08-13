В Бендерах пройдут медовые ярмарки

В Бендерах пройдут медовые ярмарки

14 и 19 августа на бендерской площади перед Собором Преображения Господня развернутся медовые ярмарки. Их приурочат к православным праздникам Медовый спас и Виноградно-яблочный спас.

Традиционно на ярмарках можно будет приобрести мёд различных видов, маточное молочко, цветочную пыльцу, квас и другую продукцию местных производителей, пишет novostipmr.com. Источник отмечает, что в прошлом году в ярмарках участвовали более 25 пчеловодов из Дубоссарского, Рыбницкого и Слободзейского районов, а также Тирасполя и Бендер.

В нынешнем году количество хозяйств, которые представят свою продукцию, несколько возросло: заявки на участие подали порядка 30 пчеловодов.

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