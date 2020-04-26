В Бендерах пресекли деятельность онлайн магазина по продаже канабиса

В Бендерах пресекли деятельность онлайн магазина по продаже канабиса

Организатору наркобизнеса всего 18 лет. Он сам был и владельцем, и менеджером, и курьером. Сбывал марихуану бесконтактным способом, через так называемые закладки.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, в возбужденном уголовном деле более 10 эпизодов. По месту жительства задержанного изъято сырьё и уже заготовленные закладки.

За сбыт наркотических средств в особо крупном размере подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

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