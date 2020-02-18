В Бендерах пресечена деятельность преступной группировки

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За два года бандиты совершили 7 квартирных краж. Ущерб, причинённый гражданам, превысил 800 тысяч приднестровских рублей.

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении десяти человек по 18 преступным эпизодам. В ходе расследования уголовного дела была выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества, созданного криминальным авторитетом путём слияния двух преступных группировок, специализирующихся на вымогательствах и квартирных кражах, сообщает пресс-служба Следственного комитета Приднестровья.

В период с 2018 по 2019 год на территории Приднестровья, в основном в Бендерах, было совершено 7 квартирных краж и два эпизода вымогательства. В преступную группировку входили 8 участников. Ещё 2 человека не входили в преступное сообщество, но участвовали в некоторых преступлениях, передаёт novostipmr.com.

В ходе расследования уголовного дела также были выявлены три эпизода незаконного хранения наркотических средств, хулиганство, угроза применения насилия в отношении представителя власти, разбойное нападение на букмекерскую контору, совершённое в 2015 году.

По уголовному делу обвиняемыми проходят 10 лиц, в отношении каждого из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наложен арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество привлечённых к уголовной ответственности лиц. В декабре 2019 года всем фигурантам были предъявлены обвинения в окончательной редакции по всем эпизодам преступной деятельности.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.