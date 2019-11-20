В Бендерах правоохранители спасли от утопления пьяного дебошира

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В дежурную часть УВД г. Бендеры 19 ноября обратились жильцы частных домов, расположенных в центральной части города. Они сообщили, что неизвестный пьяный мужчина в поисках друга ходит от дома к дому, стучит во все ворота и грубит владельцам домовладений.

На место происшествия выехал экипаж патрульно-постовой службы. Завидев милиционеров, пишет mvdpmr.org, дебошир попытался скрыться. Пытаясь уйти от преследования стражей порядка, мужчина угодил в ручей. Самостоятельно выбраться он не смог, и ему на помощь поспешили правоохранители.

Беглеца доставили в УВД г. Бендеры. За мелкое хулиганство мужчине пришлось ответить по закону. Суд назначил 48-летнему правонарушителю наказание в виде суток ареста.